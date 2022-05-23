'Ebru Şahin' sessizliği

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Akın Akınözü, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark eden Akınözü, cep telefonuna sarıldı.

219 yılında final yapan "Hercai"de adlı dizideki rol arkadaşı Ebru Şahin'le küs oldukları bilinen Akın Akınözü'ne, "Düğününe gidecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü oyuncu, hızlıca evine giriş yaptı.