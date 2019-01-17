17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel akıllı telefon pazarında beşinci büyük oyuncu olan Çinli Oppo, bir süredir ortalıkta dolaşan dedikoduları doğrulayarak akıllı telefon kameraları için yeni bir zoom (zum) teknolojisi üzerinde çalıştığını doğruladı.
Geliştirilmekte olan 10x zoom (yakınlaştırma) lens teknolojisi, şirketin birkaç yıl önce gösterdiği 5x zum kamerası ile benzerlikler gösteriyor. Telefonun arkasında yan şekilde yerleştirilen kamera, periskop tarzı prizması sayesinde gerekli fiziksel derinliği sunuyor.
15.9 ve 159mm değerlere sahip olan yeni kamera, ultra geniş perspektife sahip olacak ve yakınlaştırdıkça ortalama telefoto pozunu yakalayacak. Temelde 3 adet “prime lens” barındıran bu teknoloji, Oppo’ya göre ‘kayıpsız’ yani kaliteyi düşürmeden bir yakınlaştırma yapılmasına olanak verecek.
GELECEK AY BARCELONA’DA TANITILACAK
Optik fotoğraf dengeleyicisine sahip olan yeni sistemin lens açıklığı konusunda Oppo’dan bir açıklama gelmedi. Akıllı telefon kameraları için oldukça önem taşıyan konuya dair bir örnek vermek gerekirse, Asus Zenfone Zoom beklenen başarıyı istenilen ölçüde yakalayamamıştı. Zenfone’un kamerasında ise 3x f/2.7-4.8 lens kullanılıyordu.
Oppo’nun açıklamasına göre yeni kamera gelecek ay Barselona’da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi, MWC 2019’da gösterilecek. Benzer bir şekilde 5x zum kamera da MWC 2017’de tanıtılmıştı. Etkinlikte Oppo’nun tanıtacağı bir başka ürün ise yeni parmak izi sensörü olacak.
Samsung, Huawei, Apple ve Xiaomi'nin ardından dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi olan Çin merkezli Oppo, geeçn ay Türkiye pazarına da adım atmtıştı. İstanbul'da ofis açan Oppo’nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou olmuştu.
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