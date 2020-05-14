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Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de evlerde daha fazla vakit geçiriliyor. Bu süreçte çocukların da önceki dönemlere kıyasla, ekran başında kalma ve internet kullanım süresi artıyor.

Samsung’un “İnterneti Tadında Kullan” sosyal sorumluluk hareketi kapsamında açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman, günümüzde çocukların artık “dijital nesil” olarak adlandırıldığına dikkat çekerek anne ve babalara çocukların bu süreçte akıllı cihazları kullanırken her zamankinden daha temkinli olmaları uyarısında bulundu.

Rodopman Arman, uyarı veren etkileşimli ortamların beyin hücrelerinin çalışmasını ve daha çok iletişim ağı oluşturmasını beraberinde getirdiğini, bu nedenle teknolojinin de dijital nesil olan çocukların beyninin şekillenmesine etki ettiğini ifade ederek, ailelerin çocuklarına telefon ve tablet gibi cihazları verirken onlar için özel olarak geliştirilmiş arayüz uygulamalarının kullanmanın önemine dikkat çekti.

İçerik ve kullanım süresi kontrolü sağlayan bu uygulamaların özellikle 10 yaş öncesi çocuklar için çok önemli olduğunu belirten Arman, “Teknoloji bağımlılığını etkileyen en önemli etkenlerin başında ‘maruz kalma yaşı’ ve ekrana ‘maruz kalma sıklığı’ geliyor. Sağlıklı aile içi iletişimin sağlanamadığı durumlarda sadece kullanımı kontrol etmeye çalışmanın yeterli olmayıp saat sayar ya da içerik kontrolü sağlayan telefon uygulamalarının kullanılması gerekiyor” dedi.

‘SADECE 10 DAKİKA OYNAYABİLİRSİN’ DEMEK YETERLİ DEĞİL…

Çocukların bilinçli teknoloji kullanıcıları olması için yetişkinlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar olduğunun altını çizen Rodopman Arman, şöyle konuştu:

“Günümüz dijital neslinin dürtü kontrolü konusunda desteğe ve yönlendirilmeye ihtiyacı var. Dahası hiçbir neslin sahip olmadığı kadar seçenek fazlalığına maruz kalıyorlar ki, bu durum onların irade gücünü ve hayattan keyif almasını azaltabiliyor. Bu nedenle anne ve babalar ekranın bir tür çocuk bakıcısı olmadığının farkına varmalı. Ayrıca artan ekran kullanımını önlemek amacıyla ev ortamında kurallar ve sınırların belirlenmesi tek başına yeterli olmayabiliyor. Çünkü bir şeyi engellemeye çalıştığınızda dikkati de tam oraya çekiyorsunuz. Çocuklara ‘Oynayamazsın’ ya da ‘Sadece 10 dakika oynayabilirsin’ dediğinizde, tam tersine yasaklar çekici hale gelebiliyor. Bu nedenle, teknolojiyi güvenli kullanım yollarından biri olan Samsung Kids gibi çocuk kilidi uygulamaları yerinde kullanıldığı zaman hem belirli zaman aralıklarında çocuğun ilgi alanını genişletiyor hem de olası zararları ortadan kaldırabiliyor.”

‘EĞLENİRKEN ÖĞRENEBİLECEKLERİ GÜVENLİK BİR ORTAM YARATILMALI’

Arayüz uygulamalarının akıllı telefon ve tablet kullanımını anne ve babaların kontrol ve takip etmesini sağlayarak bu cihazları çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir öğrenme ortamına dönüştürdüğüne dikkat çeken Rodopman Arman, Samsung Kids uygulaması ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu uygulama oyun süresi sınırını belirlemenize, izinleri kontrol etmenize olanak veriyor ve çocuğunuzun ne öğrendiğini bilmenizi sağlayan kullanım raporlarını sağlıyor. Çocuklar, anne babaları tarafından izin verilen önceden tanımlanmış bir liste dâhilindeki kişileri arayabiliyor ve onların izin verdiği belirli çevrim içi sitelerde, zamanlanmış belirli süreler dâhilinde güvenli bir biçimde gezinebiliyor.”