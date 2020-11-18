Akıllı telefon uygulaması Muslim Pro, ABD ordusuna veri satışı iddialarını reddetti

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Uygulamaya ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, medyada yer alan haberlerin "yanlış" ve "asılsız" olduğu savunularak, uygulamanın gelişimi ve daha iyi kullanımı için verilerin "anonim" halde ilgili teknoloji şirketleriyle paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, X-Mode firması da dahil veri şirketleri ile ilişkilerin kesildiği de duyurularak, "Haberlerin oluşturduğu endişe nedeniyle kullanıcılarımızdan özür dileriz." ifadesi paylaşıldı.

Namaz vakitleri, kıble yönü tayini, Kur'an ve dualar gibi dini içeriklere sahip Muslim Pro uygulaması, kamuya açık kaynaklara göre, Singapur merkezli Bitsmedia'nın kurucusu Fransız kökenli uygulama geliştiricisi Erwan Mace tarafından 2010 Ramazan ayında piyasaya sürüldü.

- ABD ordusunun telefon uygulamalarından veri topladığı iddiası

Vice haber sitesinde pazartesi günü yayınlanan haberde, ABD ordusunun, Müslümanlar'a ait dini uygulamalar da dahil, dünya genelinde kullanılan akıllı telefon uygulamalarından kişisel verileri, geliştirici şirketler üzerinden satın aldığı öne sürülmüştü.

Haberde, veri satışı yapılan telefon uygulamaları arasında Müslümanlar'ın günlük dini ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan "Muslim Pro" ve "Kur'an" gibi uygulamaların da yer aldığına dikkat çekilmişti.

Terörle mücadele, kontrgerilla ve keşif faaliyetleriyle görevli ABD Özel Harekat Komutanlığı (USSOCOM) tarafından toplanan verilerin, insansız hava aracı saldırıları da dahil denizaşırı özel kuvvet operasyonlarına destek sağlamak için kullanıldığı iddia edilmişti.

Haberdeki iddialar Müslüman toplumu içinde büyük tepki çekerken, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR),Kongre’ye iddiaların soruşturulması çağrısında bulunmuş, kullanıcıları da olay açıklığa kavuşana kadar ilgili uygulamaları silmeleri konusunda uyarmıştı.