HABERTURK.COM

Küresel akıllı telefon pazarında merakla beklenen bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin rakamlar gelmeye başladı. Çip krizi nedeniyle tehlike çanlarının iyice çalmaya başladığı pazarda 2021 yılının 3. çeyreğinde sevkiyatlar yüzde 6 düştü.

Samsung yüzde 23’lük pazar payı ile liderliğini korurken; Apple, Çinli Xiaomi’den ikincilik koltuğunu geri aldı. Apple’ın 2020’nin 3. çeyreğinde yüzde 12 olan pazar payı bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 15’e çıktı. Aynı dönemde Xiaomi’nin pazar payı ise yüzde 14 ile sabit kaldı. Diğer Çinli üreticiler, Vivo ve OPPO ise yüzde 10'arlık pay ile dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

İLK 5'TE SON DURUM NE?

Marka 2020 - 3Ç Pazar Payı 2021 - 3Ç Pazar Payı Samsung 23% 23% Apple 12% 15% Xiaomi 14% 14% vivo 9% 10% OPPO 9% 10%

2021 yılının 3. çeyreğinde satıcıların bileşen kıtlığı nedeniyle cihaz talebini karşılamakta zorlandığını belirten Canalys Baş Analisti Ben Stanton, "Yonga seti kıtlığı gerçekten geldi" diyerek, yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.

"SİPARİŞLERİ CAYDIRMAK İÇİN FİYATLARI ARTIRIYORLAR"

Analist, akıllı telefon pazarındaki çip krizini şu sözlerle yorumladı:

“Akıllı telefon endüstrisi, cihaz üretimini elinden gelen en iyi şekilde en üst düzeye çıkarmak için çabalıyor. Arz tarafında, yonga seti üreticileri, talep ve arz arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla aşırı siparişi caydırmak için fiyatları artırıyor. Ancak buna rağmen, kıtlıklar 2022'ye kadar azalmayacak. Bunun bir sonucu olarak, küresel nakliyenin yüksek maliyetlerinin yanı sıra akıllı telefon markaları isteksizce cihaz perakende fiyatlarını artırdı.”

"BU TALEP DALGASI KARŞILANAMAZ"

Yerel düzeyde, akıllı telefon satıcılarının da cihaz özelliklerinde ve sipariş miktarlarında son dakika değişiklikleri uygulamak zorunda kaldığının altını çizen Stanton, yaşanan krizle ilgili olarak tüketiciler başta olmak üzere sektöre şu tavsiyelerde bulundu:

"Çoğu kanal, Çin'de ‘Bekarlar Günü’ ve batıda ‘Black Friday’ gibi önemli satış tatillerine girerken gergin. Akıllı telefonların kanal envanterleri zaten azalıyor ve daha fazla müşteri bu satış döngülerini tahmin etmeye başladıkça, yaklaşan talep dalgasının karşılanması imkansız olacak. Müşteriler, bu yıl akıllı telefon indirimlerinin daha az agresif olmasını beklemeli. Ancak müşteri hayal kırıklığını önlemek için, marj konusunda kısıtlı olan akıllı telefon markaları, müşteriler için iyi teşvikler yaratmak için giyilebilir cihazlar ve IoT gibi diğer cihazları bir araya getirmeye çalışmalı.”