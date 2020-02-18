18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom, meslek yüksekokulları ve liselerinde eğitim gören öğrencilere yönelik nesnelerin interneti, programlama ve bulut bilişim gibi konularda eğitimlerin verildiği ‘Yeni Nesil Gelecek’ projesinin ilk fazının tamamlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Habitat ile birlikte hayata geçirilen projenin ilk bölümünü ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu’ ile sonlandıran Türk Telekom, genç takımları nesnelerin internetini kullanarak, faydalı, dijital ve yenilikçi çözümler geliştirmek üzere 48 saat süren bir çalıştayda buluşturdu.
Çalıştayın sonucunda; su kaynaklarını analiz ederek kirli su kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan projenin birinci, kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme olanağı sağlayan projenin ikinci ve enkaz altındaki afetzedelerin konumlarının tespiti projesinin de üçüncü olduğu bildirildi.
'SORUNLARA TEKNOLOJİK ÇÖZÜM'
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu’nda 15 farklı projeyi değerlendirdik ve ilk 3’e giren projeleri ödüllendirdik. Hackathon ile küresel sorunlara akıllı teknolojik çözümler sunmayı, insan hayatını kolaylaştıracak projeleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu’na üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu 15-30 yaş aralığındaki yarışmacıların katıldığı bildirildi. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin TL değerinde teknoloji çeki verilen Hackathon’u kazanan projeler ise şu şekilde oldu;
1. Su Takip Sistemi: FuBang ekibinin, su kaynaklarını analiz ederek kirli su kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan projesi, 15 bin TL’lik birincilik ödülünün sahibi oldu.
2. IoT Simple: YönTeam ekibinin, kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme olanağı sağlayan proje, 10 bin TL’lik ikincilik ödülü kazandı.
3. Search Band: E-Karem ekibinin, enkaz altındaki afetzedelerin konumlarının tespiti projesi de 5 bin TL’lik üçüncülük ödülünü kazandı.
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