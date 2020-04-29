"Akıllı pandemi hastanesi" ile kesintisiz ve konforlu sağlık hizmeti

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kentin yanı sıra Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenen hastane, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım ünite sayısıyla hastalara şifa dağıtıyor.Bölge insanının sevk sorununu en aza indiren ve deneyimli doktorlarıyla hizmet veren hastane, 250 yataklı ek hizmet binasıyla da hastalara 5 yıldızlı otel konforunda tedavi imkanı sunuyor.Kentte deprem riskinin yüksek olması nedeniyle inşaatında deprem izolatörü kullanılan 60 bin metrekare kapalı alana sahip 11 katlı hizmet binası, kullanılan son teknoloji ile tek merkezden yönetilen akıllı bina özelliğine sahip.Hastane 300 doktor 1200'e yakın sağlık ve destek personeliyle dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını ile mücadelede de aktif rol alıyor.- Hastanede tüm tedbirler üst seviyedeHijyen koşullarının üst seviyede tutulduğu hastaneye gelen tüm vatandaşlara öksürük, ateş, nefes darlığı kontrolleri yapılarak dezenfektan veriliyor.İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzincan'ın sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.Araştırma hastanesinde 2019 yılında 1 milyonun üzerinde poliklinik ve acil servis hizmeti verildiğini ifade eden Hirik, şöyle konuştu:"Kent merkezinin yanı sıra özellikle çevre illerden sağlık turizmi anlamında yoğun bir şekilde hasta aldığımızı ifade edebilirim. Hizmete 13 Şubat 2020'de soktuğumuz 250 yataklı ek hizmet binası ile birlikte sağlık standardımızı çok daha üst seviyelere çıkarmış olduk. 42 bin metrekare alanımızı yeni ek hizmet binası ile birlikte 44 bin metrekare daha genişletildi. Çok nitelikli 248 odası ile ihtiyacımız olan ve hak ettiğimiz sağlık hizmetini sunma adına çok önemli bir hastane oldu. Hastanemiz teknolojik olarak en üst seviyede tıbbi cihazlarla donatıldı."- 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetiHirik, hastanenin geniş fiziksel mekanı ile pandemi hastanesi olarak aktif şekilde hizmet verdiğine işaret ederek, "Pandemi hastanesi olarak tek kişilik odaları ile en üst seviyede konfor ve hijyenin yanı sıra sağlanan izolasyonla 5 yıldızlı otel konforunda sağlık sisteminde hizmet sunmaya başladık." dedi.Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen de 250 yataklı ek hizmet binasının faaliyete girmesiyle hastaların tek kişilik odalarda kaldığını anlattı.Koronavirüs nedeniyle gelen hastaların hastanede tedavi süreçlerini konforlu şekilde geçirdiğini aktaran Çimen, şunları kaydetti:"Burada pandemi hastası ile pandemi dışındaki diğer hastalar geniş fiziki imkanlar nedeniyle karşı karşıya kalmamakta ve aynı ortamı paylaşmamakta. Tabii bu da hastalığın bulaşma riskini minimuma indirmektedir. Binamız da kullanılan izolatörlerle deprem riskine karşı dayanıklı olarak yapılmıştır. Tabii bu deprem anında kesintisiz sağlık hizmeti verme imkanı sağlayacaktır. Binamız akıllı sistemlerle donatılmış olup, oksijen üretim sistemimiz, akıllı ısıtma sistemimiz, akıllı yangın kapılarımız gibi birçok farklı özelliğe sahip. Ek hizmet binamız şu anda tamamen pandemi sürecine hizmet etmektedir. Ana binamız ise pandemi dışındaki hastalarımıza hizmet veriyor."
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