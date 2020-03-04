04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Akıllı" kayak merkezi Palandöken yerli ve yabancı turistlerin gözdesi (1) - ERZURUM
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Palandöken'in havadan görüntüleri- Teleferik, gondol sistemleri- Gece aydınlatma ve suni karlama görüntüsü- Ejder Kayak Merkezleri AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ile röportaj- Çığ patlatma çalışmaları
Ejder Kayak Merkezleri AŞ'nin yürüttüğü "akıllı merkez" çalışması kapsamında, Palandöken'de kar düzleme, çığ patlatma, suni karlama, gece aydınlatma, lift ve pist sistemleri mobil uygulamalarla uzaktan kontrol edilebiliyorMerkezdeki 205 güvenlik kamerasından her an denetlenen; canlı yayın ve foto kayıt gibi sistemlerle kayakseverlerin bilgilendirildiği merkezde, teknolojinin imkanlarından tek tuşla faydalanılıyor.- Enerji ve zamandan tasarrufAkıllı sistemlerle elde edilen verilerin, gelecekte de kullanılması amacıyla depolandığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, enerji ve zamandan da tasarruf ediliyor.Ejder Kayak Merkezleri AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayakseverlerin en iyi şekilde tatillerinin sürdürmesi için çeşitli sosyal hizmetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.Palandöken'in 1940'lı yıllardan bu yana uluslararası nitelikte kayak merkezi olduğunu belirten Bağrıyanık, "2016'da Palandöken'in marka değeri oluşturuldu. Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri bir çatı altında buluşturuldu. Daha sonra yüzde 175 ile 200 arasında turist artışı oldu ve 2019'da 1 milyon 100'ün üzerinde ziyaretçi geçişi sağlandı." dedi.Bağrıyanık, Palandöken'in mevcut potansiyeliyle kayakseverlerin arzu edebileceği her türlü donanıma sahip olduğuna dikkati çekerek akıllı kentleşmenin Palandöken'de uyarlanması için 8 alanda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.- Çığ öldürme sistemi geliştirildiPalandöken'in teknolojik sistemler bakımından Türkiye'nin tek ve ilk akıllı kayak merkezi olduğunu anlatan Bağrıyanık, şöyle konuştu:"Dünyada çeşitli büyük kayak merkezlerinde bazı teknoloji modüllerimiz kullanılıyor ama sekizini birden kullanan ender kayak merkeziyiz. Palandöken'deki işletmelerimizde 24 saat akıllı modülleri kullanıyoruz. Palandöken'deki patika ve yamaçlarda çığ riski var. Bunun çözümü olarak çığ öldürme sistemi geliştirildi. Dünyada kullanılan en etkin yöntemi burada. Biz yöntemi uzaktan modüller aracılığıyla yürütüyoruz."Bağrıyanık, Palandöken'deki rüzgar, pist ve lift durumlarının her gün sabah saatlerinde denetlenerek elde edilen verilerin dijital ortamda kentteki farklı noktalarda ve uygulamalarla kayakseverlere aktarıldığına işaret etti.Mahsur kalma ve pistlerdeki sorunları çözülmesi amacıyla merkezde 205 civarında güvenlik kamerası bulunduğunun ve gözlemlenemeyen alanın olmadığının altını çizen Bağrıyanık, şunları kaydetti:"Herhangi mahsur kalma olayında 7/24 görüntüleri izlemek suretiyle çok rahatlıkla problemleri çözümlüyoruz ve anında müdahale ediyoruz. Fotokontrol sistemimiz var ve insanların liften geçiş verisini depoluyoruz. Kayakseverlerin pistlerde homojen şekilde kayak yapmaları ve tüm pistlerde aynı hazzı alması için suni karlama sistemimiz otomatikman Palandöken'deki 220 noktada anında suni karlamaya başlıyor, bunu mobil uygulamalarla yapıyoruz. Gece kayağı hizmetinde de aydınlatma sistemini de uzaktan yapıyoruz, istediğimiz lokasyonda isteğimiz ışık şiddetini veriyoruz. Kar ezmede de akıllı modülleri uyguluyoruz ve böylelikle karı aynı kalınlığa ulaştırıyoruz."
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