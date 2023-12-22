Akıllarından ne geçiyordu: Mantığını anlamakta güçlük çekeceğiniz insan davranışları
Biriyle aynı çatı altında yaşamak çoğu zaman karşınızdaki insanın bazı tuhaf davranışlarına tolerans göstermek anlamına gelir. Örneğin, eşinizin mutfak dolap kapaklarını açık bırakma alışkanlığı olabilir ya da kardeşiniz kullandığı kibritleri kutuya geri koyuyor olabilir. Böyle anlarda neden böyle davrandıklarını merak edersiniz. İşte, sizin için ne düşündüklerini anlamakta zorlanacağınız tuhaf insan davranışları...
- 1
''Birisi bana kız arkadaşımın yeni ayakkabılarını neden dondurucuya koyduğunu söyleyebilir mi?''
- 2
''Eşimin açtığı çekmeceleri veya dolapları kapatmamak gibi tuhaf bir alışkanlığı var.''
- 3
''Annemin burritoyu yiyiş şekline bakın!''
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- 4
''Eşim ve çocuklarım ekmeklerin ağzını açık bırakmayı son derece normal ve kabul edilebilir buluyor.''
- 5
''Banyoyu ortak kullandığım 4 kardeşimden birisi, tuvalet kağıdını değiştirmek yerine her seferinde kullanılmış olanın üstüne koyuyor.''
- 6
''Tenceredeki yemek küçük bir kaba sığsa bile annem yemekleri tencereyle buzdolabına koymayı tercih ediyor.''
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- 7
''Eşim kutu içeceklere peçete sıkıştırarak asidinin kaçmasını engelleyebileceğini sanıyor. İşin kötü tarafı çocuklarım da aynısını yapmaya başladı, hepsine faydası olmayacağını anlattım ama beni dinlemiyorlar.''
- 8
''Kayınvalidem, şampuanların yüzde 75'e yakını bittiğinde daha fazla şampuan satın alıyor. Daha sonra hepsini bu şekilde duşta bırakarak yeni ürünü kullanmaya başlıyor ve eski ürünleri asla bitirmiyor.''
- 9
''Kız kardeşim kullandığı kibritleri tekrardan kibrit kutusuna koyuyor. Ne yapmaya çalıştığını çözemiyorum.''
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- 10
''Büyükannem dün köfteyi buharda pişirmek için plastik süzgeç kullandı. Bugün yine aynısını yapıyor.''
- 11
''Kocam yediğimiz reçeller bitmeden sürekli yeni reçel kavanozlarını açıyor.''
- 12
''Annemin bıçakları yıkadıktan sonra kurutma sepetinde bu şekilde bırakıyor ve bu yüzden daha geçen gün çatal alırken elimi kestim.''
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- 13
''Eşim paketleri bu şekilde açıyor.''
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''Kocam yemeğini bitirdikten sonra paket servis kaplarını çöpe atmak yerine mikrodalganın içinde bırakıyor.''
Kaynak: Reddit