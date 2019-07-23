23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu.
DHA'nın haberine göre, Çerkezköy'ün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Ak, daha önce yarışlara katılmış 8 yaşındaki bir İngiliz atını satın almak için çiftliğine getirdi. Çiftliğinde başka atlar bulunan Ak'ın henüz satın alma aşamasında olduğu at, cuma günü ortadan kayboldu. Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.
ÇOBANLAR ÇALILIK ARASINDA BULDU
Bu akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Ak'a bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, anlındaki beyaz renkten tanıdı. Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, "Sadece kafa kısmı ile kaburgaları kalmış. Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Atı büyük ihtimalle çiftlikten çalıp buraya getirerek kesmişler ve etlerini de almışlar. Şimdi emniyete gidip suç duyurusunda bulunacağım. Çiftliğin güvenlik kameralarını incelemeye alacağız. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorum" dedi.
Adı Çağrıbey olan İngiliz yarış atının, İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde yarışmalara katıldığı ve dereceler elde ettiği bildirildi. Çağrıbey'in 2015'in son aylarına kadar yarıştığı ve daha sonra sahibi tarafından emekli edildiği öğrenildi.
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