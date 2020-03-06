06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da otomobili kar maskeli ve silahlı kişilerce durdurulan sürücünün parasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İddiaya göre, Ozan K. otomobiliyle merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kar maskeli ve silahlı grup araçla önünü kesti.
50 BİN LİRAYI ALIP KAÇTI
AA'da yer alan habere göre şüphelilerden biri tabancayı Ozan K.'ye doğrulttu ve yaklaşık 50 bin lirayı alıp diğerleriyle kaçtı. Ozan K'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.
EKİPLER 80 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ
Polislere çalınan paranın ağabeyine ait olduğunu söyleyen Ozan K'nin, parayı yasa dışı bahisten kazandığını itiraf ettiği öne sürüldü. Bölgedeki 80 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını belirledi.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
Polis, otomobilin Eyüp M. tarafından kiralandığı ve araçta takip sistemi bulunduğu bilgisine ulaştı. Sistemden aracın Bahçeşehir Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, kendilerini görerek aracın yanından uzaklaşan Eyüp M.'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
POLİS DİĞER 3 ZANLIYI DA GÖZALTINA ALDI
Üzerinden ruhsatsız tabanca ile 55 bin 940 lira çıkan Eyüp M.'nin ifadesi doğrultusunda ekipler, olaya karıştıkları ileri sürülen Eser K., Nur Muhammed B., Mustafa I. ve Rukyettin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, zanlılardan Eser K., Nur Muhammed B. ve Mustafa I.'yı yakaladı.
ZANLILARDAN BİRİ ARKADAŞI ÇIKTI
Eser K.'nin, Ozan K'nin arkadaşı olduğu, olay günü parayı birlikte tahsil ettikleri, ayrılmalarından kısa süre sonra soygunun gerçekleştiği öne sürüldü. Soygunu planladığı ileri sürülen Eser K. ile diğer üç şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Eser K, Nur Muhammed B. ve Mustafa I. tutuklandı, Eyüp M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
POLİS, PARAYA EL KOYDU
Polis, firari Rukyettin D'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, Ozan K. hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan adli işlem başlatıldığı, ele geçirilen 55 bin 940 liraya el konulduğu öğrenildi.
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