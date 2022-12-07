Muğla'da, şarampole devrilen araçtan çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen Furkan Kalyoncu (25) hayatını kaybetti.

Furkan Kalyoncu'nun (25) kullandığı cip, Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi'nde yoldan çıkarak 15 metrelik şarampole devrildi. Dere yatağına yuvarlanan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Kalyoncu'nun üzerine yamaçtan kaya parçası düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, aracından çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalyoncu'nun cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla kaya parçasının altından çıkarılarak morga kaldırıldı.