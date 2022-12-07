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Talihsiz sürücünün akılalmaz sonu! Kazadan kurtuldu, kayanın altında kaldı

Muğla'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen cip dere yatağına yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla aracından çıkmayı başaran sürücü, üzerine yuvarlanan kaya parçasının altında can verdi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni, kaya parçasının altından iş makinesi yardımıyla çıkarıldı

Giriş: 07.12.2022 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Akılalmaz son! Kazadan kurtuldu, üzerine kaya düştü - Öne çıkan haberler
AA

Muğla'da, şarampole devrilen araçtan çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen Furkan Kalyoncu (25) hayatını kaybetti.

Furkan Kalyoncu'nun (25) kullandığı cip, Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi'nde yoldan çıkarak 15 metrelik şarampole devrildi. Dere yatağına yuvarlanan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Kalyoncu'nun üzerine yamaçtan kaya parçası düştü.

İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, aracından çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalyoncu'nun cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla kaya parçasının altından çıkarılarak morga kaldırıldı.

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