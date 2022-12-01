Akılalmaz saldırıda şüpheli yakalandı

Silivri ilçesi otogar girişinde 8 Kasım Salı günü meydana gelen olayda, evine gitmek için yürüyen Aykut Güner, iddiaya göre, tanımadığı bir kişi tarafından saldırıyı uğradı. Güner, şüpheli tarafından dakikalarca darbedildi.

Saldırgan İETT otobüsüne binerek olay yerinden uzaklaştı. Güner ise, yaşanan olay üzerine tanımadığı kişiden şikâyetçi oldu.

AKILALMAZ SALDIRI! "ŞOKA GİRDİM, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın yaşandığı yerde yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli R.E. güvenlik kameralarından tespit edilerek dün akşam saatlerinde yakalandı. R.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.