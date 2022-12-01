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İstanbul'daki akılalmaz saldırıda şüpheli polis tarafından yakalandı

İstanbul'da, Aykut Güner'i arkasından gelerek yumruklayıp yere düşüren, sonra da cadde üzerinde dakikalarca darbeden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

Giriş: 01.12.2022 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Akılalmaz saldırıda şüpheli yakalandı
Akılalmaz saldırıda şüpheli yakalandı
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DHA

İstanbul'da, işinden evine giden Aykut Güner'e (38) saldırıp, darbeden şüpheli yakalandı.

Silivri ilçesi otogar girişinde 8 Kasım Salı günü meydana gelen olayda, evine gitmek için yürüyen Aykut Güner, iddiaya göre, tanımadığı bir kişi tarafından saldırıyı uğradı. Güner, şüpheli tarafından dakikalarca darbedildi.

OTOBÜSE BİNEREK KAÇTI

Saldırgan İETT otobüsüne binerek olay yerinden uzaklaştı. Güner ise, yaşanan olay üzerine tanımadığı kişiden şikâyetçi oldu.

KİMLİĞİ BELİRLENİP, YAKALANDI

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın yaşandığı yerde yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli R.E. güvenlik kameralarından tespit edilerek dün akşam saatlerinde yakalandı. R.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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