O anlar kamerada! Kaldırımda bekliyordu!

İHA

Kırıkkale'de dün saat 15.30 sıralarında Millet Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda akılalmaz bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek için kaldırıma üzerinde bekleyen Ali Sağlam (60), dengesini kaybederek bir anda yere düştü.

KAFASINI KAMYONA ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre bu sırada İ.K.'nın kullandığı hafriyat kamyonuna kafasını çarptı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Sağlam, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.