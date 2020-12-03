Alt kat çay ocağı! Üst kat akılalmaz!

DHA

Dünyayı vuran, Türkiye'de ise can kayıpları ve vakaların artmasına neden olan küresel pandemiye karşı yapılan onca uyarı ve alınan tedbirlere rağmen İstanbul'da yaşanan olay "pes" dedirtti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Denizler Caddesi üzerindeki çay ocağının sahibinin binanın üst katındaki bir daireyi kahvehaneye çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

23 KİŞİYE 73 BİN TL CEZA KESİLDİ

DHA'da yer alan habere göre çay ocağına ve perdeleri kapalı daireye baskın düzenledi. İskambil kağıdı ve okey oynayan 23 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 180 liradan 73 bin 140 lira para cezası uygulandı.

İKİSİ DE MÜHÜRLENİP KAPATILDI

Çay ocağı ve kahvehane olarak işletilen daire ise Pendik Belediyesi ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.