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Öğretmenlerin bıçaklı kavgası!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir ortaokulda, kavga eden Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenleri birbirlerine bıçak çekti. İki öğretmen de kaymakamlıkça görevden uzaklaştırıldı

Giriş: 06.12.2022 - 07:55 | Güncelleme: ABONE OL
AKILALMAZ OLAY | Öğretmenlerin bıçaklı kavgası! - Erzurum haberleri
Öğretmenlerin bıçaklı kavgası!
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AA

Erzurum'da, alınan bilgiye göre Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde eğitim veren bir ortaokulda 1 Aralık'ta olay yaşandı.

İKİ ÖĞRETMENİN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

ÖĞRETMENLER ARAYA GİRDİ POLİS GELDİ

Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.

İKİSİ DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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