Öğretmenlerin bıçaklı kavgası!

Erzurum'da, alınan bilgiye göre Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde eğitim veren bir ortaokulda 1 Aralık'ta olay yaşandı.

AA'da yer alan habere göre Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.