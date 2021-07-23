Akılalmaz mı yazılır, akıl almaz mı? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre Akılalmaz kelimesinin anlamı ve yazılışı merak ediliyor. İşte Türk Dil Kurumu'na göre akılalmaz kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE AKILALMAZ NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "akılalmaz" birleşik yazılıyor.

Bazı örneklerde görülen "akıl almaz" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Sıfat olarak kullanılan "akılalmaz" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

İnanılacak gibi olmayan, inanılmaz:

"Bu hikâye akılalmaz bir aptallıktan başka bir şey değildi." - Tarık Buğra