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Ankara'da 17 kişilik minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da polisin durduğu 17 kişilik minibüste Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı

14.11.2021 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ! 17 kişilik minibüsten 38 göçmen çıktı! - Haberler
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda göçmen getirileceğini tespit etti.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır üzerinden Ankara'ya gelen minibüs ile arkasındaki otomobil, Gölbaşı ilçesinde durduruldu. 17 kişilik minibüste, Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü H.Y. ile otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve organizatör oldukları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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