Akif Ertugay vefat etti

Müzik dünyasının tanıdığı isimlerinden Akif Ertugay, yaşamını yitirdi. Prodüksiyon amiri olan Ertugay, kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Aylin Aslım, Gonca Vuslateri, Yeşim Salkım ve Işın Karaca gibi isimlerde yaşadıkları üzüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Akif Ertugay, yarın İzmir Torbalı Ayrancılar Egekent 4 Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

Aylin Aslım: Bu normal bir durum değil. Bir haftaya üç arkadaş ölümü sığmaz. Gencecik insanlar arka arkaya kalp krizinden ölüyor. Hayat böyle bir şey değil, olmamalı. Yıllarca aynı camiada görmekten hep mutluluk duydum, daha Kaş'ta buluşacaktık dostum.

Gonca Vuslateri: Çok üzüldüm.

Çiğdem Tunç: Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine.

Sibel Gökçe: Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Yavaş yavaş gidiyor sevdiklerimiz. Güzel arkadaşım görüşemedik son yıllarda çok üzgünüm.