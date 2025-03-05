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        Haberler Dünya Akif Çağatay Kılıç ABD'li mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Akif Çağatay Kılıç ABD'li mevkidaşı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 20:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:01
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        Akif Çağatay Kılıç ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, son dönemdeki Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

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