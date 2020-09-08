Akif Beki kimdir? sorusu ünlü gazetecinin koronavirüse yakalandığını duyurması ile birlikte gündeme geldi. Gazeteci Akif Beki, bugünkü yazısında koronavirüse yakalandığını yazarken, okurlarını da maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. İşte Akif Beki'nin son durumu...
AKİF BEKİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Bugünkü yazısında son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beki, "Ciğerlere inmediği için şanslıyım. Evde tedavinin sonlarına yaklaşıyorum" diye yazdı.
AKİF BEKİ KİMDİR?
2 Temmuz 1971'de Bingöl'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı bölümünde okudu.
Henüz üniversite öğrencisiyken gazetecilik mesleğine de başlamıştı. İlk önce muhabir olarak 1990 yılında gazetecilik yaptı. Sonraları Zaman Gazetesi, Flash Tv, Haftalık İzlenim, Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl ve Turkish Daily News gibi medya kuruluşlarında çalıştı.
1998 yılında Kanal 7'nin Washington temsilciliğine atandı. 2001'de aynı kanalın Ankara temsilcisi olarak görevine devam etti.
Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde dizi yazıları yayınladı.Aynı gazete, Beki'nin cemaat ve tarikat yapılarını inceleyen yazılarını kitaplaştırarak okuyucularına sundu.
Radikal Gazetesi'nde yazarlık yapan Akif Beki, bir veda yazısı yazarak buradaki işinden ayrıldı ve yazılarına Hürriyet Gazetesi'nde devam etti.
Akif Beki şu anda Karar Gazetesi'nde yazarlık yapıyor.
Beki'nin, türkücü Zara ile 2012 - 2016 yılları arasındaki evliliğinden bir çocuğu var.
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