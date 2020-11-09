AKİB'in ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

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Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, geçen ayki ihracatta konfeksiyon, mobilya ve gıda sektörlerindeki yükselişin sürdürdüğünü belirtti.

Hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 25, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 20 artış yakalandığını aktaran Yamanyılmaz, "Yaş meyve ve sebze, tekstil ve ham maddeleri ile hububat ve bakliyat sektörlerinde de ihracat hacmimizi artırmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik üyelerin ekim ayı ihracatının 1 milyar 81 milyon doları bulduğunu vurgulayan Yamanyılmaz, en fazla ihracat yapılan ülkenin 110 milyon dolarlık değerle Irak olduğunu bildirdi. Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Irak'ı, 53,8 milyon dolar değerle İsrail, 52,2 milyon dolar değerle Rusya takip etti. Ekim ayında en fazla ihracat artışı yakaladığımız ülkeler Nijerya, Belçika ve İsrail oldu. Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Almanya pazarlarında da geçen yılın aynı dönemine göre başarılı sonuçlar aldık. En fazla ihracatı 287,3 milyon dolar değerle kimya sektöründe gerçekleştirdik. Bunun ardından 252,6 milyon dolar değer ile demir çelik, 153 milyon dolar ile yaş meyve sebze sektörü geldi."

Bu dönemde Orta Doğu, Avrupa ve Afrika pazarlarında etkin olmaya devam edip yeni pazarlara açılmak için büyük gayret gösterdiklerini aktaran Yamanyılmaz, ocak-ekim döneminde 8,82 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını ve geçen yılki toplam rakamını geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.