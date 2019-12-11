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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, "12 aylık ihracat performansımız yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı, 2020 için ihracat hedefimiz de 15,2 milyar dolar" dedi.

Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Uğur, Akdeniz'de yapılan ihracatın son dönem verilerini ve Türkiye'nin ihracatta atağa kalktığı yeni ürün ve pazarları paylaştı.

İhracatın artması için AKİB olarak maksimum gayret gösterdiklerini belirten Uğur, AKİB'in ihracat artış oranının Türkiye'nin ihracat artış oranından daha yüksek seviyede olduğunu bildirdi.

Hayri Uğur, AKİB'in Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illerinde faaliyet gösteren 8 ihracatçı birliğin çatı kuruluşu olduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birliğimiz, kasım ayında 1 milyar 219 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. AKİB olarak bu yıl ocak-kasım dönemindeki ihracatımız yüzde 8,5 oranında artarak 12 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Kasım sonu itibarıyla 12 aylık ihracat performansımız ise yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı. 2020 için ihracat hedefimiz de 15,2 milyar dolar.

Tüm kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak oldu. Bu dönemde Irak'ta yüzde 8,3 artış yakaladık ve 132 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Irak'ı 94 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 85 milyon dolarla Mısır izledi. AKİB olarak Kasım ayında Fransa, Fas ve İspanya'ya ihracatımızı rekor düzeyde arttırdık. 56 milyon dolar ve yüzde 303 artışla Fransa, 28,5 milyon dolar ve yüzde 213 artışla Fas, 72 milyon dolar ve yüzde 67 artışla İspanya, ihracatımızı en fazla arttırdığımız ülkeler oldu."

LİDER SEKTÖR KİMYEVİ MADDELER

Türk ihracatçısının dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları ile küresel arenadaki pozisyonunu daha iyi noktalara taşıdığını vurgulayan Uğur, AKİB'in 11 aylık sektörel ihracat rakamlarını da paylaştı.

Uğur, bu yılın ocak-kasım döneminde Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 4 milyar 597 milyon dolar, Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 3 milyar dolar, ihracat rakamına ulaştığını bildirdi.

Hayri Uğur, şunları kaydetti:

"Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 1 milyar 41 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 958,4 milyon dolar, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 861 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 776 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 320 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 265 milyon dolar ihracat performansı sergiledi. Türkiye ihracatı ilk 11 ayda yüzde 1,77 artarken, AKİB olarak ihracatımızı yüzde 8,5 oranında artırma başarısı gösterdik."

- "50 ülkenin ihracatı düşerken, ülkemizin ihracatının artması çok anlamlı"

Hayri Uğur, artan ihracat ile birlikte cari açığın düştüğünü ve dış finansman ihtiyacının azaldığını belirtirken, faizlerin gerilemesiyle yatırım iştahının tekrar artmaya başladığını ve bunun bir yansıması olarak da ülke ekonomisinin tekrar büyüme trendine girdiğini vurguladı.

Türkiye'nin mutlaka katma değerli üretime ve bu ürünlerin ihracatına odaklanması gerektiğini vurgulayan Uğur, şunları ifade etti:

"Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da açıklamalarında belirttiği üzere, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 9 aylık verilerine göre, toplam ihracat değişimine bakıldığında, önde gelen ülkelerden 50'sinin ihracatı düşüyor. Bu 50 ülkenin düşüş ortalaması yüzde 2,6 düzeyinde iken aynı dönemde bizim ihracatımız yüzde 2,56 oranında arttı. Artış oranı bazında 7’nciyiz. Mutlak değer olarak baktığımızda ihracat artışında 5’inci sıradayız. 50 ülkenin ihracatı düşerken, ülkemizin ihracatının artması çok anlamlı."

AVOKADO İHRACATI 35 KAT ARTTI

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 8 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete beşiklik eden bereketli Çukurova topraklarında son yıllarda tropikal meyvelerin üretiminin yaygınlaştığını ve dünya pazarlarına ihraç ettiklerini anlattı.

Akdeniz ikliminin tropikal meyve üretimine elverişli olduğunu, bu alanda avokado, mango ve pitaya da başarılı sonuçlar elde eden üreticilerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Uğur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47'sinin, narenciye ihracatının da yüzde 79’unun gerçekleştirildiği Akdeniz bölgemizde avokado, mango ve pitaya başta olmak üzere tropikal meyve ihracatımız gözle görülür şekilde yükselmeye başladı. Türkiye bakliyat ihracatının da önemli kısmını bölgemiz gerçekleştiriyor.

2015 yılında 31 bin dolar olan avokado ihracatımız bu yılın 11 ayında 1 milyon 100 bin dolara yükseldi. Bir başka değişle, bu meyvedeki ihracat performansımızı 35 kat artırdık. Yine tropikal meyvelerden olan mango ve pitayada yok denecek kadar olan ihracatımız 16 bin dolar seviyelerine geldi. Tropikal meyve üretiminin bölgemizde hızla yaygınlaşacağını, buna bağlı olarak ihracatımızı çeşitlendireceğimize inanıyoruz."

Türkiye'nin avokadoda en büyük 4 pazarının Rusya, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan olduğuna işaret eden Uğur, "Maldivlerden Seyşel Adaları'na kadar 30 ülkeye Türkiye'den avokado gönderiyoruz." diye konuştu.

İSRAİL'E İHRACATTA ARTIŞ

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uğur, Suriye'de yaşanan olayların bölge ihracatına etkisine ilişkin, "Türkiye'de Suriye'ye ihracatımız kapanma noktasında, biz de de tabi gerileme var, son 12 ayda yüzde 13'lük bir gerileme var. Bölgede yaşananlardan dolayı oraya girmek, muhatap bulmak çok zor hale geldi. Suriye bizim çok önemli bir pazarımızdı, yıllar içinde milyar dolardan 300-400 milyon dolar seviyesine düştük. Suriye pazarında yaşadığımız kayıbı Irak pazarına kaydırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz konusunun İsrail'e olan ihracatı etkilemediğini, hatta ihracatta artış yaşandığını kaydetti.

Çok sıkıntılı dönemlerde bile ülkeye yapılan ihracatta cüzi düşüşler olduğunu bildiren Uğur, "Son 12 ayda İsrail'e ihracatımızda, bir önceki döneme göre yüzde 27,4 artış var." dedi.

Uğur, son 12 aylık dönemde yine Rusya pazarında yüzde 5'lik artış yaşandığını, ABD pazarında ise düşüş yaşadıklarını bildirdi.

Gelecek dönem öngörülerini de paylaşan Uğur, "Türkiye'nin son çeyrek rakamları açıklandığında orada da pozitif rakamlar devam edecek. Ülke geçen sene Ağustos'tan itibaren zor bir döneme girdi ama bu süreçten artık Türkiye çıkıyor. 2020'de hakikaten yatırımların artacağı öngörüsü var. Bekleyen yatırımcıların şu andan itibaren bu yatırımların başlayacağını ve 2020'de de yatırımların artacağını düşünüyorum. Yatırım iştahı Türkiye'de artacak." ifadelerini kullandı.