Ligde çıktığı son 3 maçı kazanırken rakip fileleri 7 kez sarsan Akhisar, puan tablosunda zirveye çıktı. Sezonun ilk haftalarında yalnız Burhan'la 2 penaltı golü bulan yeşil-siyahlılarda kulüp bulamayınca affedilip takıma dönen Cikalleshi'nin 11'e monte edilmesi ve ofans hattındaki isimlerin uyum sağlamasıyla tablo değişti.

Son 3 maçta Menemenspor'u 1-0, Hatayspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor'da golcüler de klaslarını konuşturdu. İlk 3 hafta kadroda bile olmayıp son 3 maçta 4 gol atan Cikalleshi, ayağının tozuyla ligdeki gol krallığı yarışına ortak oldu. Burhan da Hatay ağlarını 2 kez sarsıp gol sayısını 4'e çıkardı. Erhan ise Karagümrük deplasmanında ilk golünü attı. Akhisar'ın kadrosunda henüz siftah yapmayan Hadzic, Ergin Keleş ve Muhammet Reis gibi gol ayakları da bulunuyor.