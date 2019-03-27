Akhisarspor'un içi Buruk

27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, geçen sezon takımı Süper Lig'de tutarak tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara taşıyan Okan Buruk'la yaz aylarında ücret konusunda anlaşamadı. Buruk defterini kapatan Akhisar, göreve getirilen teknik direktör Saffet Susic yönetiminde yeni sezon öncesi Süper Kupa'yı kazansa da ligde işler hiç umduğu gibi gitmedi. Susic'le yollar 5 haftada galibiyetsiz son sırada kalınca ayrıldı.
Akhisarspor yönetiminin sezon boyunca 3 farklı teknik adama emanet ettiği takım düşme hattında son sıradan kurtulamadı. Sezon boyunca Saffet Susic, Cihat Arslan ve Cem Kavçak'ın görev yaptığı yeşil-siyahlılar, bitime 8 maç kala 26 haftada 21 puanla dibe demir attı. Tarihi başarılarla başladığı sezonda küme düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor'un kurtuluş hattıyla arasında 7 puanlık var bulunuyor.
Akhisar'ın ardından ligin 7'nci haftasında 3 puanla galibiyetsiz düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un başına geçen teknik direktör Okan Buruk, Karadeniz temsilcisine sihirli değnek değdirdi. İlk yarıda tek galibiyeti olan Rize, son 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puana ulaşıp düşme hattından sıyrıldı. Buruk'un Rizespor'u, düşme barajındaki Göztepe'ye 7, Akhisar'a ise 13 puan fark attı.
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