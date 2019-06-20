20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto 1. Lig'e düşen Akhisarspor, Gazişehir Gaziantep'i Spor Toto Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Altıparmak, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Törende konuşan kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, başarılar dilediği Altıparmak'a olan güvenini dile getirerek, gelecek sezon ait oldukları Spor Toto Süper Lig'e dönmek için mücadele edeceklerini aktardı.
Altıparmak da yeniden başkanlığa seçilen Eryüksel'e başarılar dileyerek, sezon sonunda tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkma sevincini yaşamak istediğini belirtti.
Sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Altıparmak, şöyle konuştu:
"Akhisarspor belki hak etmediği bir yerde. Biz de başkanımızla konuştuktan sonra hedeflerimizin ölçüştüğü Süper Lig'i istiyoruz, ortak noktada buluştuk. Şimdi el ele sezon sonu şampiyonluğa yürüyeceğiz. Küme düştüğümüz halde bizimle yürümek isteyen her oyuncuya kapımız açık. Eğer istemeyen oyuncu varsa ayrılabilir. Bizim bir sistemimiz olacak, herkesin bu sisteme uyması lazım. Gerekli takviyeler yapılacak. Bizi istemeyen hiçbir oyuncu ile devam etmeyeceğiz."
2017-2018 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, 2018-2019'da da Gazişehir Gaziantep'le aynı başarıyı yakalamıştı.
Öte yandan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Mert Nobre'nin, Altıparmak'ın yardımcılarından biri olacağı öğrenildi.
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