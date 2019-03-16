Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı ağırladı... Paşa, 2-1 geriye düştüğü maçta harika bir geri dönüşe imza attı ve rakibini 90+5. dakikada bulduğu golle 3-2 devirdi... Bu sonucun ardından ligin son sırasında yer alan Akhisarspor 21 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 2019 yılındaki ilk galibiyetini alıp 34 puana yükseldi, milli maç arasına moralli girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ilk tehlikeli atağı Kasımpaşa geliştirdi. Trezeguet'nin şutunda kaleci Lukac'ın çeldiği top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kullanılan köşe atışında sağ kanattan Popov'un ortaladığı topa savunma arasından iyi yükselen Koita kafayı vurdu, kaleci Lukac çaresiz kaldı: 0-1.

18. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Popov bekletmeden vurdu. Akhisarspor file bekçisi Lukac topu son anda çeldi.

32. dakikada maça beraberlik geldi. Bokila ile verkaca giren Manu sol çaprazda topla buluştu, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

38. dakikada Kasımpaşa ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Popov'un ortalasına Koita müsait durumda kafayı vurdu. Ancak top yan direğin dibinde oyun alanını terk etti.

50. dakikada Akhisarspor mutlak golü kaçırdı. Serginho'nun pasında ceza sahasına giren Bokila'nın şutunu Kasımpaşa kalecisi Ramazan ayaklarıyla çıkardı.

52. dakikada Kadir'in ceza sahasına ortaladığı topa Güray uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

56. dakikada Akhisarspor bir kez daha gole yaklaştı. Güray'ın yerden pasında Manu altıpas üzerinde topa vurdu, ancak sonuç gelmedi.

60. dakikada Akhisarspor penaltı kazandı. Güray'ın ortasında topa hareketlenen Bokila, Veysel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.

62. dakikada topun başına geçen Bokila, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-1.

74. dakikada Bilal'in kullandığı serbest vuruşta, Kasımpaşa kalecisi Ramazan topu son anda köşeden kornere tokatladı.

85. dakikada Hafez ceza sahası dışından şansını denedi, top kaleci Lukac'ın kontrolünde üstten auta çıktı.

87. dakikada Kasımpaşa skoru eşitliği getirdi. Ceza sahası dışından Khalili'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Lukac'ı yanıltıp filelere gitti: 2-2.

90+5. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Mısırlı Trezeguet'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

AKHİSARSPOR: 2 - KASIMPAŞA: 3

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Halis Özkahya, Erdinç Sezertam, Serdar Diyadin

AKHİSARSPOR: Lukac - Zeki, Caner, Lopes, Kadir, Rotman, Sissoko, Serginho (Dk. 58 Bilal ),Barbosa (Dk. 46 Güray),Manu (Dk. 83 Musa),Bokila

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Veysel, Youssef, Veigneau (Dk. 76 Perica),Sadiku, Pavelka, Khalili, Hajradinovic (Dk. 71 Hafez),Trezeguet, Koita(Dk. 90+2 Özgür)

GOLLER: Dk. 32 Manu, Dk. 62 (P) Bokila (Akhisarspor) - Dk. 7 Koita, Dk. 87 Khalili, Dk. 90+5 Trezeguet (Kasımpaşa)

SARI KART: Lopes (Akhisarspor)