DHA'nın haberine göre; Ülkemizde daha önce Başakşehir ve Göztepe formalarını da giyen 29 yaşındaki Sloven oyuncuyla geçtiğimiz günlerde de ilgilenip kulübüyle sözleşmesi sürdüğü için transferi rafa kaldıran yeşil-siyahlılar, Kayserispor'dan resmi olarak ayrılır ayrılmaz Rotman'ı kaptı.

Rotman, bu sezon ilk yarıda Süper Lig'de 11 maçta görev yaptı. Mustafa Yumlu'nun sakatlığı, Seleznyov'un ayrılmasıyla eksik kaldığı defans hattı ve santrfora da mutlaka takviye yapmak isteyen Akhisar'ın Bulgaristan'ın Levski Sofia takımında forma giyip bu sezon 20 maçta 15 gole imza atan Stanislav Kostov'u kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, Antalya kampındaki tek hazırlık maçında Boluspor'a 4-2 yenildi.