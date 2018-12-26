26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Akhisarspor, sezona Safet Susic yönetiminde başladıktan sonra Cihat Arslan'la devam etti.
İlk devrede 23 oyuncunun forma şansı bulduğu Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk, 17 maçta da 90 dakika mücadele etti. 1530 dakika sahada kalan Fatih'i, 17 maçta 1518 dakika oynayan Abdoulwahid Sissoko takip etti. Onurcan Güler 78 dakika, Daniel Larsson ise 151 dakika ile en az süre alan isimler oldu.
GOLLER
Akhisarspor'un ilk yarıda attığı 19 golde 10 farklı oyuncunun imzası bulunuyor.
Elvis Manu, attığı 4 golle en golcü isim olurken, Yevgen Seleznov 3, Adrien Regattin, Güray Vural, Jeremy Bokila, Mustafa Yumlu 2, Helder Barbosa, Josue, Miguel Lopes ve Onur Ayık ise birer gol attı.
Attığı 19 golün 9'unu müsabakaların son 15 dakikalık bölümünde kaydeden Akhisarspor, yediği 26 golün 15'ini karşılaşmaların ikinci 45 dakikalık bölümünde kalesinde gördü.
Yeşil-siyahlı ekibin bu sezon attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle:
|Süre
|Atılan Gol
|Yenilen Gol
|1-15
|2
|3
|16-30
|2
|2
|31-45
|2
|6
|46-60
|2
|3
|61-75
|2
|6
|76-90
|9
|6
SARI VE KIRMIZI KARTLAR
Toplam 39 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırılan yeşil-siyahlı ekipte, forma giyenlerden sadece 4 futbolcu sarı kart görmedi.
Ege temsilcisinde ilk devrede tek kırmızı kart gören oyuncu Yevgen Seleznov oldu.
İLK YARI RAPORU
Akhisarspor'da 2018-2019 sezonu ilk yarı raporu şöyle:
|Oyuncu
|Maç
|İlk 11
|Süre
|Sarı
|Kırmızı
|Gol
|Abdoulwahid Sissoko
|17
|17
|1518
|2
|0
|0
|Adrien Regattin
|12
|5
|500
|2
|0
|2
|Avdija Vrsajevic
|10
|9
|730
|3
|0
|0
|Aykut Çeviker
|12
|11
|895
|2
|0
|0
|Bilal Kısa
|9
|4
|331
|1
|0
|0
|Caner Osmanpaşa
|16
|15
|1366
|3
|0
|0
|Daniel Larsson
|3
|2
|151
|0
|0
|0
|Dany Nounkeu
|4
|1
|158
|2
|0
|0
|Elvis Manu
|15
|9
|902
|2
|0
|4
|Eray Ataseven
|8
|4
|412
|0
|0
|0
|Fatih Öztürk
|17
|17
|1530
|1
|0
|0
|Güray Vural
|16
|15
|1418
|3
|0
|2
|Helder Barbosa
|12
|11
|913
|3
|0
|1
|Jeremy Bokila
|4
|2
|178
|0
|0
|2
|Josue
|14
|11
|1070
|3
|0
|1
|Kadir Keleş
|9
|8
|616
|0
|0
|0
|Miguel Lopes
|13
|12
|1057
|2
|0
|1
|Mustafa Yumlu
|10
|10
|813
|3
|0
|2
|Onur Ayık
|14
|8
|725
|2
|0
|1
|Onurcan Güler
|4
|0
|78
|1
|0
|0
|Ömer Bayram
|3
|3
|225
|1
|0
|0
|Serginho
|9
|7
|669
|2
|0
|0
|Yevgen Seleznov
|7
|6
|530
|1
|1
|3
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