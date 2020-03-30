DHA

TFF 1´inci Lig´de koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada gelişmeleri bekleyen Akhisarspor´da başkan Fatih Karabulut, yeni sezonda Süper Lig hedefine ulaşıp yola teknik direktör Yılmaz Vural ile devam etmek istediklerini söyledi. Salgın sürecini değerlendiren Karabulut, Türkiye Futbol Federasyonu´ndan (TFF) ligin başlama tarihi ile ilgili henüz bir bilgi gelmediğini hatırlatıp, "İdmanları yönetim kurulu ve hocamız Yılmaz Vural ile yaptığımız istişare sonucu erteledik. Antrenmanların ne zaman yapılacağı ligin başlama tarihi ve koronavirüs ile ilgili sürece bağlı. Şu anda futbolcularımız bireysel olarak evde hocalarımızın verdiği programa göre çalışıyor" dedi.

"LİGLER BU HALİYLE TESCİL OLMAZ, OLAMAZ"

Liglerin erteleme tarihiyle ilgili konuşan Karabulut, son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının oynatılmasının yanlış olduğunu söyledi. Karabulut, "Öncelikle devletimizin aldığı karara saygı duyuyorum. Bence doğru bir karardı. Geç kalmadı ancak biz Erzurumspor ile olan maçımızı seyircisiz oynadık. O hafta da maçlar ertelenebilirdi. Ligler bu haliyle tescil olmaz, olamaz. TFF 1'inci Lig´de zirve yarışında puanlar birbirine çok yakın. İleride nasıl bir süreç izleyeceğiz bilmiyorum ama eninde sonunda ligler devam etmeli. Biz hedefi olan bir takımız. Hedefi olmayan takımlar ligin bitmesini istiyor. Bu yanlış bir karar olur. Öyle bir şeyi kesinlikle kulüp olarak kabul etmeyiz" diye konuştu.

"BORCUMUZ YOK"

Koronavirüsün futbol ekonomisini etkilediğini belirten Fatih Karabulut, Akhisarspor olarak buna rağmen devlete olan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirtti. Başkan Karabulut, "Biz Akhisarspor olarak bu ay bile vergilerimizi, KDV, stopaj ödedik. Her zaman devletimizin de yanındayız. Şu an hiçbir resmi ve özel kuruma borcumuz yok ama millet olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz" şeklinde konuştu.

"YILMAZ VURAL AKHİSAR´I BIRAKMAZ"

Akhisarspor Başkana Fatih Karabulut, sosyal medyada adı sık sık Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Yılmaz Vural´ın kendilerini bırakacağını düşünmediğini söyledi. Karabulut, "Yılmaz Vural çok değerli bir insandır. Bizleri kırmayıp takımın başına geçmesi bizi çok onore etti. Akhisarspor´u bırakıp Fenerbahçe´ye gideceğini düşünmüyorum. Kendisi de devamlı olarak dile getiriyor ve birebir görüşmelerimizde, 'Burada çok mutluyum. Bunca yıldır teknik direktörlük yaptım Akhisar kadar hiçbir yerde mutlu, huzurlu olmadım.' İnşallah Akhisarspor Süper Lig´e çıkınca da Yılmaz Hoca ile devam etmenin sözünü veriyorum" dedi.

Fatih Karabulut, koronavirüsle mücadele kapsamında kulüp tesislerinin giriş-çıkışlarını kapattıklarını belirterek, taraftara evlerinden bir süre çıkmamaları mesajını verdi.