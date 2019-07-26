Yeşil-siyahlılarda eski teknik direktörlerden Cihat Arslan ve ekibinin yaklaşık 600 bin TL alacağı nedeniyle transferin önü kapandı. Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklamada Akhisarspor'la Cihat Arslan, Recep Umut, Ülken Durak ve Metin Akçevre arasındaki uyuşmazlığa ilişkin yapılan itirazın incelenerek reddedildiği belirtildi. Yine Cihat Arslan'ın ekibinde yer alan Toprak Kırtoğlu'nun da kulüpten alacağının olduğu öğrenildi. Cihat Arslan, geçen sezon 7. haftada göreve gelip, 21. haftada görevinden alınmıştı.