Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 70 Musa Nizam),Vrsajevic (Dk. 75 Kadir Keleş),Onur Ayık, Rotman, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 76 Muhammet Reis),Cikalleshi

Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım (Dk. 56 Erdem Çetinkaya),Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 56 Okan Deniz),Todorovic, Mertan Caner Öztürk (Dk. 62 Batuhan Yılmaz)

Goller: Dk. 42 Cikalleshi, Dk. 52 Ergin Keleş, Dk. 74 Erhan Çelenk (Akhisarspor),Dk. 72 Blagojevic (Penaltıdan),Dk. 87 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mehmet Yiğit, Dk. 84 Todorovic (Osmanlıspor),Dk. 30 Bjarnason, Dk. 62 Vrsajevic, Dk. 72 Cikalleshi (Akhisarspor)