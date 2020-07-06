Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 46 Aykut Çeviker),Rotman, Burhan Eşer (Dk. 72 Tolga Ünlü),Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Hadzic),Erhan Çelenk (Dk. 72 Ergin Keleş),Bertuğ Bayar (Dk. 61 Eray Ataseven)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Batuhan İşçiler, Cenk Güvenç (Dk. 22 Kağan Kayalı),Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı, Celal Emir Dede (Dk. 66 Ezeh),Mrsic (Dk. 82 Andjusic),Serdar Güncü (Dk. 84 Emirhan Çakır),Malle

Goller: Dk. 15 ve 59 Burhan Eşer, Dk. 81 Ergin Keleş (Akhisarspor),Dk. 56 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarıkart: Dk. 46 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)