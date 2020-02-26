Stat: Spor Toto Akhisar



Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan Kuru, Tolga Ünlü, Cocalic, Vrsajevic, Bjarnason, Rotman, Burhan Eşer, Erhan Çelenk (Dk. 72 Bertuğ Bayar),Cikalleshi (Dk. 73 Muhammet Reis),Onur Ayık (Dk. 90+2 Musa Nizam)

Giresunspor: Metin Erol, Foguinho, Ahmet Kesim, Murat Akça (Dk. 46 Tanase),Muhammet Bayır, Mehmet Taş, Mehmet Güven, Uğur Akdemir (Dk. 80 Muhayer Oktay),Del Valle, Milinkovic (Dk. 73 Özgür Can Özcan),Rusescu

Goller: Dk. 17 Bjarnason, Dk. 44 Erhan Çelenk (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Bjarnason, Dk. 30 Cocalic, Dk. 88 Bertuğ Bayar (Akhisarspor),Dk. 29 Mehmet Taş, Dk. 56 Muhammet Bayır, Dk. 82. Özgür Can Özcan, Dk. 89 Del Valle, Dk. 90+1 Tanase (Giresunspor)