Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner (Dk. 90 Bora Yılmaz),Kadir Keleş, Rotman, Ali Kaan Güneren (Dk. 75 Onurcan Güler),Alperen Babacan, Bjarnason (Dk. 84 Hasan Ali Adıgüzel),Hadzic (Dk. 75 Mert Efe Çölbeyi),Bertuğ Bayar (Dk. 46 Çekdar Orhan)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Nwankwo, Kağan Kayalı, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Mrsic (Dk. 84 Bilalli),Kethevoama (Dk. 68 Anıl Taşdemir),Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Ezeh, Otoo

Goller: Dk. 56 Hadzic, Dk.82 Onurcan Güler (Akhisarspor),

Sarı kartlar: Dk. 14 Göksu Mutlu, Dk. 80 Bjarnason, Dk. 89 Mert Efe Çölbeyi, Dk. 90+2 Çekdar Orhan (Akhisarspor),Dk. 24 Kethevoama, Dk. 89 Berat Aydoğdu (Balıkesirspor)