Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner, Kadir Keleş, Alperen Babacan (Dk. 12 Onurcan Güler),Rotman, Ali Kaan Güneren, Bjarnason (Dk. 87 Çekdar Orhan),İrfan Hadzic (Dk. 69 Gökmen Aydoğdu),Bertuğ Bayar (Dk. 88 Mert Efe Çölbeyi)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Vedat Bora (Dk. 66 Pucko),Aykut Çeviker, Gökcan Kaya (Dk. 82 Nwakali),Segbefia, Ahmet Yazar, Özgürcan Özcan (Dk. 63 Onat Kutay Kurt)

Sarıkartlar: Dk. 56 Rotman, Dk. 79 Taha Yalçıner, Dk. 82 Bertuğ Bayar, Dk. 90 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor),Dk. 78 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)