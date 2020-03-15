Akhisarspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Özgür Ertem

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru (Dk. 70 Vrsajevic),Cocalic, Musa Nizam, Rotman, Erhan Çelenk, Onur Ayık (Dk. 90 Eray Ataseven),Bjarnason, Ergin Keleş (Dk. 70 Burhan Eşer),Cikalleshi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, İbrahim Akdağ, Obertan, Sissoko, Hamroun (Dk. 21 Emrah Başsan-Dk. 39 Hasan Ayaroğlu),Ömer Şişmanoğlu (Dk. 84 Pote)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 36 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 67 Tolga Ünlü, Dk. 73 Onur Ayık (Akhisarspor)