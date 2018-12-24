Cihat Arslan yönetimindeki Akhisarspor, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladı.

Akhisarspor, 10. dakikada gole yaklaştı: Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Josue sol ayağıyla şutunu çekti ve top yandan auta gitti.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! AKHİSARSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Konyaspor, 35. dakikada gole yaklaşan taraf oldu: Nejc Skubic'in pasında Ömer Ali Şahiner'in şutu Caner Osmanpaşa'dan dönüp tekrardan Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin yerden sol ayağıyla sert şutunu kaleci Fatih Öztürk son anda kornere çeldi. Poizsyonun ardından Atiker Konyaspor'un itirazları ve VAR odasının uyarılarıyla hakem Alper Ulusoy VAR sistemine başvurdu. Monitörde inceledikten sonra pozisyonun penaltı olmadığı kararını verdi.

Akhisarspor, 38. dakikada Elvis Manu ile gole yaklaştı: Defansın arkasına koşu yapan bir anda karşı karşıya kaldı fakat kaleci Serkan Kırıntılı erken çıkışması nedeniyle Elvis Manu'nun şutunda açıyı kapatan Serkan Kırıntılı topu çeldi. Dönen topta Elvis Manu topu Onur Ayık'a aktardı ve Onur Ayık'ın sağ kanattan ortasında top hiçbir takım arkadaşını buladı ve atak sonlandı.

İlk yarıda herhangi bir gol sesi çıkmadı ve taraflar beraberlikle soyunma odasına gitti.

Akhisarspor, 59. dakikada gole yaklaştı: Ceza sahası içinde sol taraftan Helder Barbosa'nın ortasında altıpasta top Wilfred Moke'nin ayağına çarpıp bir anda Onur Ayık'ın önünde kaldı. Onur Ayık sol ayağıyla gelişine yerden sert vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Akhisarspor bu sonucun ardından puanını 17'ye yükseltirken Konyaspor 25 puanda kaldı.