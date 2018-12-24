24 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cihat Arslan yönetimindeki Akhisarspor, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladı.
Akhisarspor, 10. dakikada gole yaklaştı: Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Josue sol ayağıyla şutunu çekti ve top yandan auta gitti.
SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! AKHİSARSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Konyaspor, 35. dakikada gole yaklaşan taraf oldu: Nejc Skubic'in pasında Ömer Ali Şahiner'in şutu Caner Osmanpaşa'dan dönüp tekrardan Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin yerden sol ayağıyla sert şutunu kaleci Fatih Öztürk son anda kornere çeldi. Poizsyonun ardından Atiker Konyaspor'un itirazları ve VAR odasının uyarılarıyla hakem Alper Ulusoy VAR sistemine başvurdu. Monitörde inceledikten sonra pozisyonun penaltı olmadığı kararını verdi.
Akhisarspor, 38. dakikada Elvis Manu ile gole yaklaştı: Defansın arkasına koşu yapan bir anda karşı karşıya kaldı fakat kaleci Serkan Kırıntılı erken çıkışması nedeniyle Elvis Manu'nun şutunda açıyı kapatan Serkan Kırıntılı topu çeldi. Dönen topta Elvis Manu topu Onur Ayık'a aktardı ve Onur Ayık'ın sağ kanattan ortasında top hiçbir takım arkadaşını buladı ve atak sonlandı.
İlk yarıda herhangi bir gol sesi çıkmadı ve taraflar beraberlikle soyunma odasına gitti.
Akhisarspor, 59. dakikada gole yaklaştı: Ceza sahası içinde sol taraftan Helder Barbosa'nın ortasında altıpasta top Wilfred Moke'nin ayağına çarpıp bir anda Onur Ayık'ın önünde kaldı. Onur Ayık sol ayağıyla gelişine yerden sert vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Akhisarspor bu sonucun ardından puanını 17'ye yükseltirken Konyaspor 25 puanda kaldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!