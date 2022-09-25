Uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada; bin 145 adet ecstasy hap, 104 gram metamfetamin maddesi, 94.42 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.G. (28), K.G. (21), M.Ç. (28) ve F.L. (20) isimli 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.