Akhisar'da Cikalleshi mucizesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da yeni sezon öncesi antrenmanların başladığı ilk günden geçen haftaya kadar kadro dışı olan, bu süreçte takım antrenmanı yapmayıp özel ve resmi hiçbir maçta forma giymeyen Sokol Cikalleshi, Arnavutluk Milli Takımı'nda ise şov yaptı.

Antrenman eksiği ve bu sezon hiç forma giymemiş olmasına rağmen ülkesi Arnuvutluk'un milli kadrosuna davet edilen forvet, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde son Dünya Şampiyonu Fransa'dan sonra İzlanda'ya da gol attı. Akhisar Süper Lig'den düştükten sonra kulüpten ayrılmak isteyen 29 yaşındaki golcü kardo dışı bırakıldı. Kendisi gibi kadroya alınmayan Dany ile birlikte takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan Cikalleshi, transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşmayınca takımda kaldı. Kulüp bulamayınca ücretinde indirim yapmayı da kabul ederek affedilip lisansı yeniden çıkarılan Arnavut forvet, henüz Akhisarspor'la antrenmana bile çıkmadan ülkesinin milli takımından davet aldı.

Elemelerde 7 Eylül'de Fransa'ya deplasmanda 4-1 kaybedilen maçta son 29 dakikada forma giyerek takımının tek golünü atan Cikalleshi, Avrupa futbolunun yükselen yıldızı İzlanda'ya karşı ise 11'de oynadı. Arnavutluk, büyük bir sürprize imza atarak evinde İzlanda'yı 4-2 yenerken son gol, maç ve antrenman eksiğine rağmen 90 dakika sahada kalan Cikalleshi'den geldi. Arnavutluk'un aldığı sürpriz galibiyet, aynı gruptaki ay-yıldızlı ekibimizi de Fransa ve İzmanda'nın önünde liderliğe taşıdı. Şampiyonluk yarışında ilk 3 haftayı 4 puanla geçen Akhisar'ın hücumdaki kozlarından olacak Cikalleshi, Türkiye'ye dönerek takımına katılacak.