Akhisar'da anneyi öldürüp kızını ağır yaralayan kişi intihar etti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tabancayla bir anneyi öldüren, kızını da yaralayan kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi, 158. Sokak'a gelen Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha U. (47) ve kızı Cansu D. (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla Meliha U. ve Cansu D'ye ateş açan Mızrak, ardından intihar etti.

SALDIRGAN ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; yapılan incelemede Veysel Mızrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE KURTARILAMADI, KIZININ DURUMU AĞIR

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Meliha U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastaneye sevk edilen ağır yaralı Cansu D'nin ise hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Meliha U'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.