Akgöl'de sonbahar güzelliği
Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Akgöl Tabiat Parkı, sonbaharın güzelliğini ziyaretçilerin gözlerinin önüne seriyor
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Kent merkezine 87 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2018'de Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edilen Akgöl Tabiat Parkı'nda sarı, kahverengi ve yeşil renk tonları hakim oldu.
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Hem orman hem de göl ekosistemini aynı anda bünyesinde barındıran 400 dekar alana sahip Akgöl Tabiat Parkı, özellikle fotosafari meraklılarının gözde mekanları arasında yer alıyor.
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Parkta ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen yatırımlarla ziyaretçiler doğa yürüyüşü yapma imkanı buluyor.
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Sonbahar renkleri arasında gölün yansımaları ziyaretçiler için Akgöl'ü keyifli rotalardan biri haline getiriyor.
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