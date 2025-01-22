Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz sonuçları açıklandı. Şimdi ise yatırımcıların gözü firmanın borsada işlem göreceği ilk tarihe çevrildi. 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtan firma yatırımcısına kişi başı 85 lot verdi. Peki, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret ne zaman borsada işlem görecek? İşte, detaylar...
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Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret'in halka arz sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından borsada işlem göreceği ilk tarih de belli oldu. Firma 3.7 milyar TL halka arz büyüklüğü ile toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıttı. Peki, Akfen İnşaat BIST'te ilk işlem tarihi nedir? İşte, detaylar...
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıttı. Kişi başına 3289 TL değerinde 85 lot düştü. Toplamda halka arza 260 bin 628 kişi katıldı.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma 23 Ocak 2025 tarihinde halka arz olacak.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse başı fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 15-6-17 Ocak tarihlerinde talep topladı.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Yüzde 35-45 finansal borçluluk seviyesinin azalması
Yüzde 55-65 yatırım finansmanı
Yüzde 0-10 işletme sermayesi
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