Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret'in halka arz sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından borsada işlem göreceği ilk tarih de belli oldu. Firma 3.7 milyar TL halka arz büyüklüğü ile toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıttı. Peki, Akfen İnşaat BIST'te ilk işlem tarihi nedir? İşte, detaylar...