SPK bir firmanın daha halka arzına onay verdi; Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor. 3.7 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtımı yapacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek firma halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını yatırım finansmanı için kullanacak. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arzına dair tüm bilgiler...