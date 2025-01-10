Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor! Akfen İnşaat kaç lot dağıtacak?
Ocak ayında Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret de halka arz oluyor. Milyonlarca lot dağıtmaya hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 3.7 milyar TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılamayacağı halka arzda, önümüzdeki günler yatırımcılardan talep toplanacak. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret lot miktarı ve hisse fiyatı...
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SPK bir firmanın daha halka arzına onay verdi; Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor. 3.7 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtımı yapacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek firma halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını yatırım finansmanı için kullanacak. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arzına dair tüm bilgiler...
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse başı fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın talep toplama tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak ancak olası lot miktarı henüz açıklanmadı.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma, talep toplama sürecinden sonra borsada işlem görecek ancak henüz bir tarih açıklanmadı.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Yüzde 35-45 finansal borçluluk seviyesinin azalması
Yüzde 55-65 yatırım finansmanı
Yüzde 0-10 işletme sermayesş
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