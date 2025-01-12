Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor! Akfen İnşaat ne zaman talep toplayacak?
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor. Milyonlarca lot hisse dağıtımına hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 3.7 milyar TL olarak belirlendi. T1-T2 bakiyesinin kullanılamayacağı halka arzda, önümüzdeki günlerde yatırımcılardan talep toplanmaya başlanacak. Firmanın BIST kodu ise 'AKFIS' olarak açıklandı. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret'in lot miktarı ve hisse fiyatına dair tüm detaylar...
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Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor. 3.7 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda firma, toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot hisse dağıtımı yapacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirket, halka arzdan elde edeceği fonun büyük kısmını yatırım finansmanı için kullanmayı planlıyor. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret'in halka arzına dair tüm detaylar...
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse başı fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 15-6-17 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL).
700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL).
1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL).
1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL).
2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL).
2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL).
3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL).
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma, talep toplama sürecinden sonra borsada işlem görecek ancak henüz bir tarih açıklanmadı.
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AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Yüzde 35-45 finansal borçluluk seviyesinin azalması
Yüzde 55-65 yatırım finansmanı
Yüzde 0-10 işletme sermayesş
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