Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri! Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Akfen İnşaat talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayısı, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı araştırılıyor. Halka arz büyüklüğü 3.7 milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtımı yapacak. Peki, Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Akfen İnşaat halka arz sürecine ilişkin detaylar.
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Akfen İnşaat halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Akfen İnşaat halka arz kapsamında toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtımında bulunacak. Şirketin halka açıklık oranının yüzde 15 olması bekleniyor. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Akfen İnşaat halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Akfen İnşaat kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte AKFIS talep toplama tarihleri...
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AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Akfen İnşaat talep toplama tarihleri de belli oldu.
Akfen İnşaat halka arz sürecinde 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde üç gün boyunca talep toplayacak.
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AKFEN İNŞAAT HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi.
Paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
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AKFEN İNŞAAT HİSSE KODU NE?
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Akfen İnşaat ‘AKFIS’ Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Halka arz büyüklüğü 3.7 milyar TL olarak açıklanan şirketin halka açıklık oranının yüzde 15 olması bekleniyor.
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AKFEN İNŞAAT KAÇ LOT VERİR?
Firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak. Firmanın katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL).
- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL).
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AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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AKFEN İNŞAAT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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