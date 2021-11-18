AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ocak-ekim döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının geçen yıla göre yüzde 19,8 artışla 16,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.
AHKİB'in ekim ayı ihracat performansını değerlendiren Tekin, şunları kaydetti:
"Bu ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 35,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ana pazarları Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD'den oluşan birliğimiz, ekim ayında en fazla dış satımı 9 milyon dolarla İspanya'ya gerçekleştirdi. Söz konusu ayda bölge ihracatımızda yüzde 25'lik paya sahip olan İspanya'nın ardından yüzde 313 artış ve 8,9 milyon dolarla Hollanda ikinci, yüzde 4 artış ve 4,5 milyon dolarla Almanya üçüncü sırada yer aldı."
Tekin, ekim ayında ihracat hacmini en fazla artıran ülkelerin ise Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Polonya'nın olduğunu bildirdi.
AHKİB'in ekim ayındaki ihracatının ürün gruplarını da değerlendiren Tekin, "Ekim ayında yüzde 70 artış yakaladığımız bayan dış giyim 16,4 milyon dolarla birinciliği elde etti. 7,3 milyon dolarla bay dış giyim ikinci, 4,6 milyon dolarla da diğer hazır eşya (çadır çuval vb.) üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!