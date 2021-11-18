Akdeniz’in yaban hayatı fotokapanda

DHA'nın haberine göre DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ormanlarda kurduğu fotokapanlar tarafından çekilen görüntülerde, yabani kedisi türleri karakulak, vaşak, alageyikler, porsuk, yaban domuzu, keklik, yer sincabı olarak da bilinen gelengi ve Düzlerçamı kuş türlerinden kızılkuyruk gibi hayvanlar yer alıyor.