Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Akdeniz’in derinliklerinde dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

        Akdeniz’in derinliklerinde dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

        Hatay'da Akdeniz derinliklerine dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu'nun köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz'in derinliklerinde köpek balıklarıyla burun buruna
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yer üstü zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Hatay’ın kıyıları da bir çok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

        Akdeniz’in derinliklerine Samandağ ilçesinde dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle karşılaştı.

        "ZARAR VERMEYECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜK"

        Bu anları tepe kamerasıyla kayıt altına alan Rıdvanoğlu, eşsiz görüntüler kaydetti.

        Ekibiyle dalış yapan Akın Rıdvanoğlu, “Hafta sonu arkadaşlarla beraber Karamağara dediğimiz bölgede bir dalış gerçekleştirdik. Dalışta bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti. Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik. Bu bizi biraz daha heyecanlandı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu.

        Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık.

        Camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #köpek balığı sürüsü
        #Hatay
        #Akdeniz
        #köpek balığı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Sel suları otomobili önüne kattı!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Habertürk Anasayfa