Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Akdeniz ve Ağrı'da korkutan deprem! İşte 8 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Akdeniz ve Ağrı'da korkutan deprem! İşte 8 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 8 Ocak Pazartesi günü Akdeniz ve Ağrı'da deprem meydana geldi. İşte 8 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 07:45 Güncelleme: 08.01.2024 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde Akdeniz ve Ağrı'da depremler meydana geldi. İşte 8 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          AKDENİZ VE AĞRI DEPREM İLE SALLANDI!

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 8 Ocak Pazartesi günü saat 02:29'da Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde, saat 06:16'da Ağrı Merkez'de 2.6 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Bardağın dolu tarafı"
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Habertürk Anasayfa