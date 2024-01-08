Akdeniz ve Ağrı'da korkutan deprem! İşte 8 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 8 Ocak Pazartesi günü Akdeniz ve Ağrı'da deprem meydana geldi. İşte 8 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde Akdeniz ve Ağrı'da depremler meydana geldi. İşte 8 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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AKDENİZ VE AĞRI DEPREM İLE SALLANDI!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 8 Ocak Pazartesi günü saat 02:29'da Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde, saat 06:16'da Ağrı Merkez'de 2.6 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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